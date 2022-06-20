В Тюмени бизнесмена будут судить за гибель рабочего во время демонтажа шахты лифта

В Тюмени за смерть рабочего во время демонтажа шахты лифта будут судить 31-летнего индивидуального предпринимателя, сообщили в пресс-службе управления СКР по Тюменской области.

Мужчине вменяют нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"По версии следствия, обвиняемый, исполняя свои должностные обязанности, допустил множественные нарушения. Так, 14 апреля 2022 года мужчина, достоверно зная, что является лицом, ответственным за безопасное производство строительных работ при проведении подчиненными ему сотрудниками, в том числе и на высоте, не обеспечил контроль за соблюдением требований правил безопасности, в результате чего при производстве демонтажа стен шахты грузового лифта в южной части здания, расположенного по улице Первомайской в городе Тюмени, на лестничном марше между четвертом и пятым этажами произошло обрушение стены, в результате которого работник погиб на месте", - говорится в сообщении.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и раскаялся в содеянном. После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд.