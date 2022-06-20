ЕМУП "Спецавтобаза": Небрежность свердловчан приводит к увеличению объема неперерабатываемого мусора

Увеличение объема неперерабатываемых отходов на полигонах Среднего Урала является результатом небрежности жителей региона и самого Екатеринбурга, не желающих сортировать собственный мусор. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза". Там отметили, что вместо того, чтобы дать перерабатываемым отходам вторую жизнь, их приходится направлять на полигон Северный, как не подлежащие отбору и переработке, поскольку в одних пакетах с ними содержатся остатки еды, стройматериалы и даже средства личной гигиены.

"51% от неперерабатываемых "хвостов" составляет отсев, иначе труха – смесь из мусора, в которой можно разобрать остатки от еды, битое стекло, кусочки резины и прочие отходы. На втором месте (26%) – пищевые отходы, за ними идут средства гигиены (7%), строительные материалы (5%), камни и керамика (3%), обувь (1%)", – отметили в пресс-службе.

Опасные отходы и батарейки составляют менее 1%, однако особе внимание стоит обратить на остальные "хвосты" на мусоросортировочном комплексе (МСК) "Широкореченский" в Екатеринбурге – это загрязненные пакеты и пластиковые бутылки, пластиковая тара с остатками содержимого, а также влажный и грязный картон с бумагой. Все эти отходы могли обрести вторую жизнь, служа обществу и не загрязняя окружающую среду, однако отправятся к остальному мусору из-за того, что не пришли на МСК в чистом и сухом виде.

При этом, по словам начальника отдела управления проектами ЕМУП "Спецавтобаза" Татьяны Бучинской, виной тому могут быть не столько жильцы, неправильно подготовившие к выбросу отходы, сколько остальные горожане, выбрасывающие неперерабатываемый мусор куда попало.

"Основная проблема в том, что часть людей не знает, как правильно сортировать мусор, или не заинтересована в этом. В результате находятся те, кто, несмотря на наши призывы, выбрасывают весь нерассортированный мусор в контейнер с чистым вторсырьем, и те, кто опускают в бак к сортируемым отходам неочищенные бутылки, грязную макулатуру. Все это приводит к тому, что качественное вторсырье смешивается с грязными и неперерабатываемыми отходами и также становится непригодным для переработки. А значит, на полигоны поступает больше мусора, растет негативное воздействие на окружающую среду", – рассказала Бучинская.

Напомним, что в пластиковые контейнеры с наклейкой "сортируемые отходы" допускается выбрасывать только макулатуру, стекло, металл и пластик: пэт-бутылки, емкости от бытовой химии, полиэтилен. Все отходы должны быть в чистом и сухом виде. Остальной мусор является несортируемым, который следует выбрасывать в контейнеры с соответствующей наклейкой: подложки от еды, мягкие упаковки от соусов и детского питания, тетрапак, использованные средства гигиены, влажные салфетки, отходы от лекарств и прочее. При этом необходимо закрывать крышку бака, так как ветер может разнести мусор по территории, а дождь намочить вторсырье, которое после уже не будет пригодно для повторного применения.