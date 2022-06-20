20 Июня 2022
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Политика За рубежом
ПМЭФ, Эммануэль Макрон (2018) | Фото: forumspb.com

Politico: Результаты парламентских выборов во Франции катастрофичны для Макрона

Американское издание Politico считает результаты французских парламентских выборов "катастрофическими" для президента страны Эммануэля Макрона.

Как сообщалось ранее, большинство голосов (245 из 577) набирает коалиция "Вместе!" ("Ensemble!") куда входят центристские и либеральные объединения, в том числе представители партии Макрона "Ренессанс". Но этого количества мест в Национальной ассамблее недостаточно для единоличного проведения законодательных инициатив правительства. То есть партия Макрона потеряла законодательное большинство в парламенте. Левые и правые, напротив, нарастили свои позиции. И теперь президентской партии придется вступать с кем-то в коалицию. Такая ситуация во Франции впервые со времен Франсуа Миттерана в 1980-х годах.

Издание считает, что работа парламента будет парализована и Макрону будет трудно принимать законы. Тем более что оппозиция настроена весьма скептически по отношению к НАТО, ЕС и антироссийским санкциям.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн уже заявила, что результаты выборов представляют угрозу для страны.

"Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации.", - сказала она.

Журналистка ВГТРК в Брюсселе Анастасия Попова пишет, что "судя по тому, какие молнии летают между представителями президентского блока и левыми сейчас на всех площадках СМИ, дебаты в самой Национальной Ассамблее по основным макроновским реформам можно будет смотреть с попкорном вечно".

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев отмечает, что Макрон прямо сейчас оказался в затруднительном положении, так как Франция должна в ближайшее время передать в Брюссель проект бюджета на 2023 год и срочно проголосовать о поправках к бюджету на 2022-й. Так что формировать новое правительство, а значит, и договариваться, придется в срочном порядке.

Теги: Франция, выборы, Эммануэль Макрон



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