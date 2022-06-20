Дело банды сутенеров во главе с жителем Екатеринбурга передано в суд

Сыщиками из Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области окончено расследование нашумевшего уголовного дела 36-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчину обвиняют в создании в период с 2018 по 2020 годы организованного преступного сообщества, занимавшегося сутенерством.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых, в ОПС входили 19 человек, из них одна женщина и двое мужчин уже привлекались к уголовной ответственности. По его предварительным сведениям, все обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных, в том числе, с вовлечением девушек в занятие проституцией и вымогательством. Под угрозой физической расправы у потерпевших было похищено имущество и около 10 миллионов рублей.

"Действия организатора и сообщников квалифицированы полицейскими следователями по статьям 210 УК РФ – "Организация преступного сообщества", 240 УК РФ – "Вовлечение в занятие проституцией", 241 УК РФ – "Организация занятия проституцией", 309 УК РФ – "Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу", 163 УК РФ – "Вымогательство". Свою вину в содеянном лидер криминального формирования не признал, часть его подельников также отрицают свою причастность к преступной деятельности сообщества.

Тем не менее, представители ОВД собрали достаточное количество материалов, доказывающих причастность всех представителей группы к инкриминируемым им противоправным деяниям. Материалы уголовного дела в отношении предполагаемых организатора и его подельников, состоящего из 131 тома, из полиции направлены для рассмотрения по существу в суд. Статьи УК РФ, по которым возбуждено уголовное дело, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, в зависимости от роли каждого участника. Прокуратура уже подписала обвинительное заключение", - отметил полковник Горелых.

Об итогах судебного разбирательства он пообещал рассказать дополнительно.