Россия не будет обеспечивать отсрочку казни наемников, приговоренных в ДНР

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение о запрете приведения в исполнение смертного приговора в отношении марокканского наемника Брагима Саадуна. Он и еще двое британских наемников сдались российским войскам во время боевых действий на Донбассе. Позже Верховный суд ДНР приговорил всех троих к смертной казни.

ЕСПЧ в своем решении указывает, что Россия должна обеспечить отсрочку исполнения смертного приговора.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале указывает, что ЕСПЧ действительно может в исключительных случаях назначать исполнять обеспечительные меры любому государству-участнику Европейской конвенции о правах человека.

Но Россия исполнять такие решения не будет.

"До Европейского суда по правам человека как-то с трудом доходит, что после череды совершенно незаконных санкций против России со стороны Совета Европы наша страна вышла из этой организации и прекратила свое участие как в Совете Европы, так и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, и порядок этого выхода определён специальным законом. Поэтому ваши "требования" можете направлять Украине, там как раз у неонацистской хунты с правами человека "полный евростандарт", - говорится в заявлении Клишаса.

"Россия не будет исполнять никакие решения ЕСПЧ, в том числе, в отношении наёмников, которые подлежат суду в ДНР и ЛНР. В отношении судьбы этих пособников неонацистов нужно обращаться в официальные органы суверенных республик Донбасса", - добавил сенатор.