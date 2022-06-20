В центре Екатеринбурга отказывают в капремонте конструктивистскому дому-памятнику?

Дом Уралплана в центре Екатеринбурга 1933 года постройки давно нуждается в капитальном ремонте, в этом году региональный Фонд капитального ремонта МКД рассмотрел ряд мер для того, чтобы перенести часть работ с 2040 года на лето 2022 года, за это проголосовало большинство собственников жилых помещений. Ремонт должен был начаться в конце июня, но, видимо, в планы вмешалась экономическая ситуация. По крайней мере, жители дома по улице Пушкина, 14 не видят других причин, почему им внезапно отказали в ремонте и попросили провести еще одно голосование - такой ответ отправил заместитель генерального директора фонда Иван Лихачев жильцам дома за несколько дней до предполагаемого начала ремонта, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, жильцы дома сообщают, что отказ пришел из-за того, что внезапно оказалось, что голоса арендаторов первых этажей, где располагаются магазины, исключены, поэтому не хватило "площадей" для кворума, но при этом первые этажи и даже подвал включены в "голосующую площадь”.

Жильцы дома по ул. Пушкина, 14 не могут дозвониться до своей УК "Ремстройкомплекс" и его директору Василию Теплову: там либо сбрасывают звонки, либо не берут трубку. Вероятно, что затягивание процесса с очередным собранием и голосованием, от которого ничего не изменится - только попытка под благовидным, формальным предлогом отменить капитальный ремонт, который не делался более 70 лет. А в подъездах "Ремстройкомплекс" не делал ремонт никогда, последний раз дом в центре Екатеринбурга косметически обновляли более 25 лет назад, сообщают собственники жилых помещений.

Жильцы дома-памятника бьются за капитальный ремонт дома в стиле конструктивизм уже долгое время. Больше двух лет назад на общем собрании были соблюдены все формальные правила для голосования о переносе капитального ремонта с 2040 года, собраны подписи, подготовлен протокол, проведено голосование. Жильцы даже согласились на повышение оплаты за капремонт, так как денег не хватало на все работы. Уже был выбран подрядчик и подсчитана смета на ремонт. Но, видимо, из-за санкций цены на стройматериалы повысились, и было решено, что дом не нуждается в ремонте?

Напомним, что также в России планируют в ближайшее время изменить систему капремонта и ввести обязательное техобследование домов перед формированием графика работ, что может изменить стоимость ремонтных работ в сторону удорожания и повышения тарифов за капремонт. Тарифы растут, а капитальный ремонт так и не делается?