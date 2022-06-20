20 Июня 2022
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Экономика За рубежом
(2004) | Фото: admhmao.ru

Китай увеличил поставки нефти из РФ до рекордного уровня

Импорт российской нефти в Китай в мае вырос на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем.

Месячный объем поставок стал рекордным, сообщает главное таможенное управление КНР. В результате этого Россия вышла на первое место по поставкам сырья в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, а также морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил в мае 1,98 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия за этот же период поставляла в Китай 1,84 млн баррелей в сутки, передает Regnum.

В начале мая Financial Times сообщило, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая тайно покупают нефть из России, чтобы не попасть под американские санкции. Таким образом некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, в то время, как Запад обрушивает на Москву санкции.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что думая о направлениях поставки российского газа и нефти, Россия ориентируется на восточное направление. Речь идет в частности об Индии и Китае, пояснил он.

Теги: китай, нефть, россия



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