"Абсолютно легальные планы": Куйвашев о выращивании конопли на Урале за 2,5 млрд

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оценил выращивание конопли на Среднем Урале в промышленных масштабах.

Напомним, на эти цели планируется потратить 2,5 млрд рублей за пять лет. Предполагается производство полного цикла: от посадки до получения готовой продукции в 40 тысяч наименований. Растить коноплю будут в Белоярском районе.

Как написал сегодня Куйвашев в своем Telegram-канале, в прошлом году он говорил, что на Урале будут выращивать техническую коноплю.

"И вот, у компании "Рустехкон" уже пошли первые всходы. Представители компании засеяли 15 гектаров в Белоярском районе и в следующем году рассчитывают увеличить площадь посадок", - отметил губернатор.

Он уточнил, что из конопли собираются делать масло, муку и протеин.

"Амбициозные и, главное, абсолютно легальные планы", - заверил Евгений Куйвашев.

Ранее сообщалось, что с помощью выращивания конопли планируется пополнить свердловский бюджет.