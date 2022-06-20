20 Июня 2022
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ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

NYT: Киев срочно перебрасывает резервы под Северодонецк

Киев срочно перебрасывает подкрепление в район Северодонецка для удержания Тошковки - небольшого, но важного поселка к югу от Северодонецка и Лисичанска. Об этом пишет The New York Times.
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Тошковка важна тем, что приближает окружение Северодонецка и Лисичанска, что, в свою очередь, приблизит освобождение всего Донбасса. Поэтому ВСУ переправляют туда танки и РСЗО.

"Если украинские войска не смогут укрепить линию фронта в Тошковке, это означает, что российские силы затянут петлю, сократив площадь для маневра украинских войск внутри котла. Это также позволит российским войскам перерезать снабжение ВСУ в Лисичанске и Северодонецке", - пишет издание.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что будущее Донбасса будет решаться в битве за эти два города. Поэтому он отдал приказ удерживать их до последнего.

Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента пишет, что Зеленский надеялся использовать ситуацию в Северодонецке для увеличения количества и темпов поставок западного вооружения. Именно с этим связано удержание позиций, которые невыгодны для ВСУ. Пентагон ранее советовал отвести оттуда войска.

Накануне канал сообщил, что Ми-6 будто бы передал разведданные, что Россия сознательно не замыкает кольцо вокруг Северодонецка, чтобы ВСУ наполняли ловушку. В ней, как прорве, уничтожаются силы ВСУ, которые терют огромное количество техники и личного состава. И чем больше затягивается эта петля, тем сильнее растут потери. Поэтому Пентагон снова советует отходить к Славянску на выгодные оборонительные позиции.

Теги: Украина, ЛНР, Северодонецк, ВСУ



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