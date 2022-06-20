В челябинском ЗАТО жильцов дома эвакуировали из-за артиллерийского снаряда в квартире

В Озерске эвакуировали жителей дома из-за артиллерийского снаряда, который принес в квартиру один из жильцов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии, предмет похожий на боеприпас мужчина нашел в поле и принес домой. На место вызвали сотрудников группы разминирования. Специалисты осмотрели находку и установили, что это 33-х мм артиллерийский снаряд со следами коррозии. Опасности он не представлял.

По завершении всех мероприятий жильцы дома вернулись в свои квартиры.