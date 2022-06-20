Оптимальный курс рубля – 70-80 за доллар, нужно вернуться к нему как можно быстрее - Белоусов

Оптимальный курс рубля составляет 70-80 рублей за доллар, считает первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что равновесный и оптимальный курс рубля – разные понятия.

"Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар", - цитирует "Интерфакс" вице-премьера.

Он добавил, что равновесный курс складывается из балансов на финансовых рынках, валютном рынке и т.д., и в этих вопросах правительство возлагает надежды и ответственность на ЦБ (последний, напомним, неоднократно подчеркивал, что курс рубля – плавающий, и регулятор за него не отвечает).

Также Белоусов считает, что к оптимальному курсу рубль должен вернуться "как можно быстрее".

"Но мы понимаем, что здесь есть и ограничения со стороны инфляции, и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса. Не хочу давать количественных оценок и прогнозов, чтобы не порождать спекулятивные ожидания на рынке. Тем не менее, могу сказать, что и правительство, и Банк России над этой задачей работают, и я надеюсь, что нам удастся ее решить", - заключил первый вице-премьер.