20 Июня 2022
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ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

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Армия и ВПК Украина
ВСУ, армия Украины (2015) | Фото:

Кулеба заявил, что ВСУ готовы воевать лопатами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад ускорить передачу вооружений Киеву и пообещал, что в случае прекращения поставок западного оружия ВСУ будут вести боевые действия лопатами.

"Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться", — сказал он в эфире телеканала ARD.

Кроме того, глава украинского МИД добавил, что у Киева гораздо меньше оружия, чем у России, особенно запасов артиллерийских снарядов, пишет Regnum.

Ранее Кулеба заявил, что военная ситуация в Донбассе для ВСУ намного хуже, чем о ней говорят, и "экстремально плоха". И станет еще хуже без западных РСЗО, которые нужно поставить как можно скорее.

Теги: кулеба, украина, лопаты, оружие



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