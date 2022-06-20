Кулеба заявил, что ВСУ готовы воевать лопатами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад ускорить передачу вооружений Киеву и пообещал, что в случае прекращения поставок западного оружия ВСУ будут вести боевые действия лопатами.

"Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться", — сказал он в эфире телеканала ARD.

Кроме того, глава украинского МИД добавил, что у Киева гораздо меньше оружия, чем у России, особенно запасов артиллерийских снарядов, пишет Regnum.

Ранее Кулеба заявил, что военная ситуация в Донбассе для ВСУ намного хуже, чем о ней говорят, и "экстремально плоха". И станет еще хуже без западных РСЗО, которые нужно поставить как можно скорее.