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Происшествия Свердловская область
окно (2018) | Фото:Накануне.RU

Екатеринбуржца, выбросившего сына с балкона, обвинили в покушении на убийство

Стали известны новые подробности инцидента в Екатеринбурге, где рецидивист выбросил с балкона собственного сына. Мужчине предъявлено обвинение.
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Напомним, все случилось в ночь с пятницы на субботу на Химмаше. Нетрезвый и ранее судимый 41-летний мужчина выкинул с высоты 11-летнего сына. Ребенок выжил и был доставлен в больницу, а с его родителями стали разбираться полиция и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, установлено, что пьяный уралец в комнате общежития по улице Дагестанской спровоцировал конфликт со своей бывшей супругой, собиравшейся на работу, и стал применять к ней физическое насилие. 11-летний сын агрессора стал заступаться за мать, что позволило женщине вырваться и покинуть комнату. Она побежала на улицу, чтобы позвать на помощь.

В это время злоумышленник переключил свою агрессию на ребенка. Пытаясь спастись, мальчик выбрался на балкон на втором этаже общежития, надеясь, что отец оставит его в покое. Однако тот продолжил свои действия, в результате чего ребенок упал с балкона и получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медпомощь.

41-летнему рецидивисту предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство". Сейчас выясняются все обстоятельства. Для определения тяжести вреда, причиненного ребенку и его матери, проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, мужчина, проживавший по данному адресу со своей бывшей женой и сыном, был задержан полицией на месте преступления. Как установили сыщики, задержанный был судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также угрозу убийством. Кроме этого, он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Расследование инцидента продолжается.

Теги: балкон, ребенок, СК, полиция, Екатеринбург



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