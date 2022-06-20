20 Июня 2022
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Экономика За рубежом
уголь, лопата, снабжение углем (2020) | Фото: gov.tuva.ru

В ФРГ решили более активно использовать электростанции на угле для экономии газа

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о вынужденной экономии газа в Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на доклад германского минэкономики.

Хабек, представляющий партию "зеленых", в качестве выхода из ситуации предложил всемерно сокращать использование газа и "снова подключить к сети угольные электростанции".

"Потребление газа следует сокращать и дальше. Вместо этого следует закачивать больше газа в ПХГ, в противном случае зимой будет нехватка", - говорится в докладе.

Отмечается, что законопроект о более активном использовании электростанций на угле должен быть принят 8 июля, пишет Regnum.

Напомним, в мае канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что его страна откажется от импорта угля из России этим летом. Также ФРГ надеется стать независимой от импорта российской нефти и угля уже в 2022 году.

Теги: фрг, газ, электростанции на угле



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