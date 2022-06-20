МЧС хочет 15 млрд руб. из бюджета на внедрение системы "Безопасный город" в приграничных с Украиной регионах

Министерство чрезвычайных ситуаций хочет развернуть в приграничных с Украиной регионах России пилотные зоны проекта "Безопасный город". Это может стоить бюджету страны 15 млрд руб. По данным "Коммерсанта", речь идет о Краснодарском крае, Крыме, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях (стоит отметить, что это не все приграничные регионы, например, здесь нет Курской и Брянской областей).

Источник издания сообщает, что в МЧС считают внедрение системы актуальным вопросом с учетом "кратно увеличившихся диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры".

Система включает в себя специализированное программное обеспечение, промышленные датчики движения, аналитические камеры наблюдения, мониторинг экологического состояния и т.д.

Развернуть систему в МЧС готовы за полтора года.

Разработка "Безопасного города" началась еще в 2014 году, заказали проект "Ростеху". У проекта есть и критики. Так, Минэк посчитал, что система слишком затратная.