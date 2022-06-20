МЧС хочет 15 млрд руб. из бюджета на внедрение системы "Безопасный город" в приграничных с Украиной регионах

20 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Камера видеонаблюдения (2021) | Фото: Накануне.RU

МЧС хочет 15 млрд руб. из бюджета на внедрение системы "Безопасный город" в приграничных с Украиной регионах

Министерство чрезвычайных ситуаций хочет развернуть в приграничных с Украиной регионах России пилотные зоны проекта "Безопасный город". Это может стоить бюджету страны 15 млрд руб. По данным "Коммерсанта", речь идет о Краснодарском крае, Крыме, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях (стоит отметить, что это не все приграничные регионы, например, здесь нет Курской и Брянской областей).

Источник издания сообщает, что в МЧС считают внедрение системы актуальным вопросом с учетом "кратно увеличившихся диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры".

Система включает в себя специализированное программное обеспечение, промышленные датчики движения, аналитические камеры наблюдения, мониторинг экологического состояния и т.д.

Развернуть систему в МЧС готовы за полтора года.

Разработка "Безопасного города" началась еще в 2014 году, заказали проект "Ростеху". У проекта есть и критики. Так, Минэк посчитал, что система слишком затратная.

Теги: мчс, безопасный город, камеры наблюдения, ростех



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети