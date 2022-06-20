На выращивание конопли на Среднем Урале потратят 2,5 млрд

20 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВСУ потеряли 50 офицеров и генералов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Свердловская область
Куйвашев и техническая конопля (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

На выращивание конопли на Среднем Урале потратят 2,5 млрд

Под Екатеринбургом приступили к промышленному выращиванию технической конопли. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на соучредителя ООО "Рустехкон" Никиту Соловьева, чья компания за пять лет планирует вложить в проект почти 2,5 млрд рублей. За это время предполагается налаживание производства полного цикла: от посадки до получения готовой продукции в 40 тыс. наименований - от продуктов питания до одежды. При этом срок окупаемости проекта составит 10 лет.

Выращивать коноплю компания начала в Белоярском районе Среднего Урала и уже засеяла 15 га полей. Первый урожай (семечки) соберут уже этой осенью и в ближайшие год-два будут направлять на производство пищевой продукции: конопляные масло, мука, клетчатка, протеин и прочее. Реализация продукта будет осуществляться в магазинах здорового питания и через сетевой ретейл. Далее весной будут собраны стебли и волокно, которые пойдут в Китай, где компания уже договорилась о сотрудничестве. С третьего же года, полученный урожай будт полностью реализовываться на территории Свердловской области.

По словам Соловьева, с 15 га полей за раз получится собрать около 13-14 тонн семечек, благодаря чему в производство поступит 6-8 наименований продукции. Тресты, в зависимости от погодных условий, удастся собрать около 5-7 тонн, однако уже в течении 5 лет, количество урожая превысит 10 тыс. тонн семечек и 5 тыс. тонн тресты.

Напомним, что о выращивании технической конопли на территории Среднего Урала еще в прошлом году заявил глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, такая практика станет очередным способом пополнить областной бюджет.

Теги: Куйвашев, конопля



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети