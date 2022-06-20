На выращивание конопли на Среднем Урале потратят 2,5 млрд

Под Екатеринбургом приступили к промышленному выращиванию технической конопли. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на соучредителя ООО "Рустехкон" Никиту Соловьева, чья компания за пять лет планирует вложить в проект почти 2,5 млрд рублей. За это время предполагается налаживание производства полного цикла: от посадки до получения готовой продукции в 40 тыс. наименований - от продуктов питания до одежды. При этом срок окупаемости проекта составит 10 лет.

Выращивать коноплю компания начала в Белоярском районе Среднего Урала и уже засеяла 15 га полей. Первый урожай (семечки) соберут уже этой осенью и в ближайшие год-два будут направлять на производство пищевой продукции: конопляные масло, мука, клетчатка, протеин и прочее. Реализация продукта будет осуществляться в магазинах здорового питания и через сетевой ретейл. Далее весной будут собраны стебли и волокно, которые пойдут в Китай, где компания уже договорилась о сотрудничестве. С третьего же года, полученный урожай будт полностью реализовываться на территории Свердловской области.

По словам Соловьева, с 15 га полей за раз получится собрать около 13-14 тонн семечек, благодаря чему в производство поступит 6-8 наименований продукции. Тресты, в зависимости от погодных условий, удастся собрать около 5-7 тонн, однако уже в течении 5 лет, количество урожая превысит 10 тыс. тонн семечек и 5 тыс. тонн тресты.

Напомним, что о выращивании технической конопли на территории Среднего Урала еще в прошлом году заявил глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, такая практика станет очередным способом пополнить областной бюджет.