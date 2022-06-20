"Ростех" создаст "Кибертех" – для управления активами в области IT, телекома и электроники

"Ростех" создает на своей базе новую корпорацию для управления активами в сфере IT, микроэлектроники, телекоммуникационного оборудования и пр. "Кибертех" займется импортозамещением элементов критической информационной инфраструктуры, пишет РБК.

"Дочка" "Ростеха" объединит компании не только госкорпорации, но и других государственных и частных компаний, занимающихся упомянутыми технологиями. Также "Кибертех" будет заниматься привлечением господдержки.

Пока, впрочем, список активов, которые могут войти в новую госкорпорацию, обсуждается. Известно, что "Ростех" предлагал передать ему и 47% уставного капитала "Ростелекома" (сейчас доля принадлежит Росимуществу и ВЭБу), но правительство не поддержало это предложение.