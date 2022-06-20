Google отказано в пересмотре решения о разблокировке Youtube-канала "Царьград"

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трёх нижестоящих инстанций, которые по иску "Царьграда" обязали компанию Google восстановить доступ к заблокированному каналу этого телеканала в Youtube, а в случае неисполнения – выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.

Из определения инстанции следует, что судья Галина Попова отклонила кассационные жалобы ответчиков – головной американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российского ООО "Гугл", просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, пишет РИА Новости.

"Доводы заявителей являлись предметом рассмотрения судебных инстанций, получили соответствующую правовую оценку и по существу направлены на иную оценку доказательств и фактических обстоятельств дела… доводы не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела", - говорится в определении.

Напомним, в июле 2020 г. "Царьград" сообщил о блокировке своего аккаунта на YouTube. У канала было более 1 млн подписчиков на этой платформе. Телеканал связал это с тем, что отстаивает ценности традиции и стал больше внимания уделять защите семьи. При этом блокировка стала "абсолютной неожиданностью" – от администрации YouTube не поступало предупреждений или уведомлений. Позже телеканал получил от американской компании Google 1 млрд руб. неустойки по иску о восстановлении его канала на видеохостинге YouTube. Все деньги направлены на нужды специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.