20 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
ДТП с автобусом на М-5 (2022) | Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области автобус с туристами попал в ДТП

На трассе в Челябинской области автобус с туристами столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 13-летнему мальчику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла сегодня утром на 1571 км автодороги Москва - Челябинск в Ашинском районе. По предварительным данным, водитель автобуса в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди грузовым автомобилем Мерседес-Бенц с прицепом.

Автобус возвращался в Челябинск из Казани. В салоне находились два водителя и 41 пассажир. Информация о пострадавших уточняется. До прибытия нового автобуса туристы находились в придорожном кафе.

ДТП с автобусом на М-5(2022)|Фото: УГИБДД по Челябинской области

Теги: М-5, ДТП, автобус, туристы,



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