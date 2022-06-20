В Челябинской области автобус с туристами попал в ДТП

На трассе в Челябинской области автобус с туристами столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 13-летнему мальчику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла сегодня утром на 1571 км автодороги Москва - Челябинск в Ашинском районе. По предварительным данным, водитель автобуса в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди грузовым автомобилем Мерседес-Бенц с прицепом.

Автобус возвращался в Челябинск из Казани. В салоне находились два водителя и 41 пассажир. Информация о пострадавших уточняется. До прибытия нового автобуса туристы находились в придорожном кафе.