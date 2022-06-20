20 Июня 2022
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Продуктовый магазин (2022) | Фото: Накануне.RU

Пятая часть россиян с марта по май запасалась товарами из-за угрозы дефицита

Пятая часть россиян с марта по май запасалась теми или иными товарами, опасаясь их дефицита в будущем, говорится в исследовании центра НАФИ.

Так, 12% закупали крупу, макароны – 10%, бытовую химию – 8%, консервы - 7%, лекарства - 7%, средства личной гигиены - 7%, косметика и парфюмерия - 3%, табак - 3%, алкоголь – 2%, одежда и обувь - 2%.

При этом тех, тех, кто опасался пустых полок, было гораздо больше, отмечает РБК. Большинство опрошенных боялось отсутствия лекарств и медицинского оборудования - 42%, нехватки продуктов питания опасались 30%.

В апреле опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (85%) имеют продуктовые запасы. Отмечалось, что этот показатель увеличился по сравнению с 1992 годом (71%).

В 1992 году основной причиной, почему они делают запасы продуктов, россияне назвали страх их отсутствия в продаже (42%). На сегодняшний день главная мотивация у людей другая – 46% опрошенных опасается повышения цен.

Теги: запасы, товары, дефицит, продукты



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