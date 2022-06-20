На Среднем Урале накрыли ОПГ, лидером которой был осужденный авторитет

На Среднем Урале оперативники ГУФСИН совместно с МВД раскрыли деятельность организованной преступной группы. Ее лидером оказался недавно осужденный авторитет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, группа совершала мошенничества на территории городов Верхняя и Нижняя Салда. Было установлено, что одни участники ОПГ искали клиентов с квартирами с большими задолженностями за коммунальные услуги. Вторые готовили необходимый пакет документов для сделки с недвижимостью. А третьи под видом соцработников входили в доверие к одиноким людям, злоупотребляющим спиртным, или инвалидам под предлогом оказания им помощи, в том числе финансовой. После этого злоумышленники обманом похищали документы на квартиры.

В дальнейшем так называемых "клиентов" временно поселяли в частные дома пригородного района Верхней Салды, чтобы контролировать и поддерживать их в пьяном состоянии. В случае возникновения спорных ситуаций и проблемных вопросов некоторые участники преступной группы решали их силовыми методами.

Приговор Владимиру Кузнецову

Всего правоохранители выявили 17 эпизодов мошеннических действий, совершенных в составе ОПГ, а также факты легализации денег, полученных преступным путем и принуждение к заключению сделки. По данным ГУФСИН и МВД, лидером группы был гражданин К., в отношении которого ранее было возбуждено дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". 13 мая ему вынесли приговор: 10 лет в колонии строгого режима, со штрафом в 250 тысяч рублей и последующим ограничением свободы.

Напомним, в тот день приговор был вынесен Владимиру Кузнецову, которого называли "смотрящим за Верхней Салдой". По данным полиции, в определенных кругах мужчина был известен как "Лис".

"Дело Кузнецова" стало первым по статье о занятии высшего преступного положения, которое рассматривали в Свердловском областном суде.