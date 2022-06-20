Германия ведет тайные переговоры и готова остановить помощь Украине, - FP

В Берлине распространяется информация о тайных переговорах с Россией по поводу Украины, заявил эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф в статье для журнала Foreign Policy.

По мнению аналитика, "Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию".

Раф не исключает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может разделять позицию французского президента Эммануэля Макрона, который предложил Украине отказаться от части территории.

Эксперт обращает внимание на то, что Германия уменьшила размер военной помощи Украине. Также Шольц отказывается от обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках политики сдерживания России, пишет RT.

16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев. По данным телеканала RaiNews, европейские лидеры преследуют три цели, и первая – продемонстрировать поддержку Украины.

В Кремле выразили надежду, что Макрон, Драги и Шольц подвигнут Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел.