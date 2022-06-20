Партия Макрона потеряла законодательное большинство в парламенте

Во Франции завершились парламентские выборы. Они проходили в два тура – 12 и 19 июня.

Большинство голосов (245) из 577 набирает коалиция "Вместе!" ("Ensemble!") куда входят центристские и либеральные объединения, в том числе представители партии Эммануэля Макрона "Ренесанс". Но этого количества мест в Национальной ассамблее недостаточно для единоличного проведения законодательных инициатив правительства, а значит макронистам придется вступать в союз и формировать коалицию. В правительстве, таким образом, вероятнее всего появятся представители других партий и объединений.

Второе место у левой коалиции во главе с Жаном-Люком Меланшоном, который набрал политические очки во время недавней президентской кампании (он стал третьим после Макрона и Ле Пен). У "Нового народного экологического и социального союза" (NUPES) 131 место в палате.

Третье место с 89 местами у правой партии "Национальное объединение" во главе с бессменной Марин Ле Пен

Еще 61 голос у правоцентристской партии республиканцев.