20 Июня 2022
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Политика За рубежом
франция париж (2006) | Фото: Накануне.ru

Партия Макрона потеряла законодательное большинство в парламенте

Во Франции завершились парламентские выборы. Они проходили в два тура – 12 и 19 июня.

Большинство голосов (245) из 577 набирает коалиция "Вместе!" ("Ensemble!") куда входят центристские и либеральные объединения, в том числе представители партии Эммануэля Макрона "Ренесанс". Но этого количества мест в Национальной ассамблее недостаточно для единоличного проведения законодательных инициатив правительства, а значит макронистам придется вступать в союз и формировать коалицию. В правительстве, таким образом, вероятнее всего появятся представители других партий и объединений.

Второе место у левой коалиции во главе с Жаном-Люком Меланшоном, который набрал политические очки во время недавней президентской кампании (он стал третьим после Макрона и Ле Пен). У  "Нового народного экологического и социального союза" (NUPES) 131 место в палате.

Третье место с 89 местами у правой партии "Национальное объединение" во главе с бессменной Марин Ле Пен

Еще 61 голос у правоцентристской партии республиканцев.

Теги: выборы, парламент, франция



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