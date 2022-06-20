20 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

В массовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области пострадал ребенок

В Челябинской области в ДТП с участием семи автомобилей на трассе М-5 пострадал 11-летний мальчик.

Авария произошла днем 19 июня на 1645 км трассы. Водитель "Скании" с прицепом Бергер, двигаясь на спуск, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилями Мазда СХ-5, Киа Оптима, ВАЗ 2114 и Тойота Приус.

После удара ВАЗ 2114 продвинулся вперед и совершил столкновение со стоящим впереди автомобилем "Лада Калина". После столкновения ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой Веста".

В результате ДТП травмы получил мальчик, который находился в Ладе Веста. Он госпитализирован в больницу.

Теги: ДТП, М-5, авария, ребенок,



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