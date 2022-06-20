20 Июня 2022
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1000 рублей (2022) | Фото: Накануне.RU

Мошенники придумали новый способ "заработка" с участием "Сбера"

Мошенники через рассылку в интернете начали предлагать от имени "Сбербанка" пройти тест о рынке ценных бумаг, чтобы получить доступ к инвестиционной платформе.

В "Мошеловке" зафиксировали рассылку писем, сулящих "гарантированный доход". В таких сообщениях содержится набор цифр и файл в формате pdf с ссылкой на сайт. На главной странице сайта размещен логотип "Сбера", рекламный ролик некоего проекта "Сбербанк Инвест", предложение пройти тест для получения доступа к платформе, сообщила РИА Новости директор фонда "За права заемщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Вопросы теста не имеют ничего общего с проверкой знаний о рынке ценных бумаг, по сути, они бессмысленны и составлены с ошибками, выяснили эксперты.

Череда вопросов завершается поздравлением с получением доступа к платформе, а также просьбой заполнить форму с контактными данными и проставить "галочки" для подтверждения возраста и заключения "Клиентского соглашения", из которого следует, что веб-ресурс ни за что не несёт ответственности, в том числе за материальные потери клиентов или даже за физический ущерб. Человек, передавая свои данные через сайт, якобы получает доступ к инвестиционной платформе. К нему приставляют "персонального менеджера" – человека, который планомерно будет убеждать его вложить ещё и ещё денег под "особо выгодные" предложения.

"Жертва вкладывает деньги, как она считает, в акции, а на деле просто переводит их мошенникам. Долгое время смотрит за тем, как курсы "растут" (на самом деле пользователям показывают обычные рисунки, не имеющие отношения к происходящему на бирже) и "вкладывает" ещё деньги, а при попытке вывести средства не может получить ни копейки", - сказал Лазарева, уточнив, что к "Сбербанку" платформа отношения не имеет.

Теги: Евгения Лазарева, мошенничество, Сбербанк



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