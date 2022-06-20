Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ поселка в Брянской области

Поселок Суземка в Брянской области рано утром был обстрелян со стороны ВСУ, есть пострадавший. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена", - написал он.

По словам губернатора, в результате обстрела пострадали несколько объектов. В поселке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ обстреляли ракетной системой "Точка-У" город Клинцы в 50 км от границы (Брянская область). Пострадали шесть человек, у них осколочные ранения.