Медфракция передала свердловским военным вторую машину гуманитарной помощи

Медицинская фракция Екатеринбурга продолжает поддерживать свердловских военных, принимающих участие в спецоперации. Накануне ее глава Алексей Вихарев вместе с депутатом гордумы Дмитрием Николаевым отправили солдатам еще около трех тонн гуманитарной помощи.

Как написал основатель медафракции в своем Telegram-канале, это уже вторая машина с гуманитарной помощью, в которую входят продукты и средства гигиены. Фракция настроена и дальше поддерживать военных.

"Будем и дальше помогать солдатам, делать всё, что в наших силах. Вдали от дома им особенно нужна наша помощь и поддержка", - заявил Вихарев.

Напомним, 3 июня Вихарев навестил раненых солдат в военном госпитале ЦВО. Он передал врачам необходимые раненым медицинские материалы, пластины, кортикальные винты и заверил, что медицинская фракция гордумы будет и впредь помогать военному госпиталю.