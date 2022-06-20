Медфракция передала свердловским военным вторую машину гуманитарной помощи

20 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Свердловская область
Передача гуманитарной помощи свердловским военным от медфракции Екатеринбурга (2022) | Фото: Медицинская фракция Екатеринбурга

Медфракция передала свердловским военным вторую машину гуманитарной помощи

Медицинская фракция Екатеринбурга продолжает поддерживать свердловских военных, принимающих участие в спецоперации. Накануне ее глава Алексей Вихарев вместе с депутатом гордумы Дмитрием Николаевым отправили солдатам еще около трех тонн гуманитарной помощи.

Передача гуманитарной помощи свердловским военным от медфракции Екатеринбурга(2022)|Фото: Медицинская фракция Екатеринбурга

Как написал основатель медафракции в своем Telegram-канале, это уже вторая машина с гуманитарной помощью, в которую входят продукты и средства гигиены. Фракция настроена и дальше поддерживать военных.

"Будем и дальше помогать солдатам, делать всё, что в наших силах. Вдали от дома им особенно нужна наша помощь и поддержка", - заявил Вихарев.

Передача гуманитарной помощи свердловским военным от медфракции Екатеринбурга(2022)|Фото: Медицинская фракция ЕкатеринбургаПередача гуманитарной помощи свердловским военным от медфракции Екатеринбурга(2022)|Фото: Медицинская фракция Екатеринбурга

Напомним, 3 июня Вихарев навестил раненых солдат в военном госпитале ЦВО. Он передал врачам необходимые раненым медицинские материалы, пластины, кортикальные винты и заверил, что медицинская фракция гордумы будет и впредь помогать военному госпиталю.

Теги: медфракция, гуманитарная помощь, Екатеринбург, Вихарев, военные, спецоперация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети