20 Июня 2022
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Граффити (2022) | Фото: Накануне.RU

Жара на Среднем Урале ненадолго спадет

Жара, установившаяся на Среднем Урале, в ближайшие дни немного спадет. Ожидаются дожди и грозы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, сегодня, 20 июня, в городе ожидается плюс 23-25 градусов. 21 июня похолодает до 16-18 градусов, а 22 июня столбики термометров достигнут отметки в 21-23 градуса.

В понедельник синоптики прогнозируют кратковременный дождь, во вторник – дождь и грозу. В среду вероятны небольшие осадки.

Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, характер погоды существенно не изменится. Воздух будет прогреваться чуть выше 20 градусов тепла, пройдут непродолжительные дожди.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды.

Теги: жара, погода, Средний Урал



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