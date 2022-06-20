20 Июня 2022
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Экономика В России
полис ОСАГО автострахование автомобили Жигули машина (2010) | Фото: carsbuysell.ru

В России могут возродить выпуск "Жигулей"

В России могут возродить выпуск автомобилей "Жигули" и другие советские марки.

Как заявил автоэксперт Вячеслав Субботин, советские бренды могут оказаться привлекательными для отечественных покупателей, и тогда возобновление производства автомобилей под старыми марками может не ограничиться выпуском машин "Москвич".

"Сначала выйдет "Москвич", а потом — посмотрим", — сообщил он.

Эксперт отмечает, что под хорошо знакомыми покупателям брендами будут выпускать абсолютно новые, современные машины.

Субботин считает, что ключевую роль в производстве новых автомобилей "Жигули", как и других машин с "советскими именами", могли бы сыграть китайские технологии, сообщает радио Sputnik.

Отмечается, что потребуется не менее года для того, чтобы наладить производство автомобилей "Москвич".

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что в России могут возобновить производство автомобилей под брендами "Волга" и "Победа".

Теги: Жигули, автомобили, авто



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