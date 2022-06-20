20 Июня 2022
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Экономика В России
(2005) | Фото: www.tupolev.ru

"Авиакор" может возобновить производство самолетов

В настоящее время ведутся обсуждения о возрождении завода "Авиакор" для возобновления производства авиалайнеров.

Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в последние годы предприятие занималось ремонтными работами, добивалось контрактов на изготовление отдельных узлов и агрегатов

"Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано... Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле", — отметил глава региона.

По мнению губернатора, будущее завода во многом зависит от правильного взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), сообщает РИА "Новости".

Самарский завод "Авиакор" ранее специализировался на производстве самолетов Ту-154 и Ан-140.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что более 1 тыс. авиалайнеров будет передано авиаперевозчикам для нужд гражданской авиации до 2030 года.

Теги: Авиакор, авиация, самолеты



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