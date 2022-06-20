ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам

Банк ВТБ снизил ставки по своим базовым ипотечным программам на 0,4 процентного пункта.

Минимальная ставка с 20 июня составляет 10,5% годовых как для новостроек, так и для вторичного рынка. О планах снизить ставку по ипотеке кредитное учреждение сообщало в начале прошлой недели. В банке заявляли, что минимальная ставка будет доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.