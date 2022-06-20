20 Июня 2022
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Экономика В России
Алексей Кудрин (2021) | Фото: Накануне.RU

Кудрин: Основа бюджетного правила должна остаться

В текущей экономической ситуации бюджетное правило может быть видоизменено, однако его базовые принципы должны сохраняться.

Как сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, первичной функцией бюджетного правила всегда было оградить Россию от выброса на рынок большого количества валюты в тот момент, когда цена на нефть растет и наоборот. "В данном случае с таким выбросом валюты курс укрепляется. А когда цена падает на нефть, то у нас курс рушится. Это неестественная и плохая тенденция в российской экономике, когда у нас курс такой волатильный. Мы в этом сейчас тоже, к сожалению, убедились в течение последних месяцев", — сказал Кудрин.

Он отметил, что курс российской национальной валюты до сих пор в значительной степени сохраняет свою зависимость от нефти, но в меньшей степени из-за введения ограничений на движения капитала.

Действующее правило предписывает копить нефтегазовые доходы сверх базовой цены на нефть - в 2022 году $44,2 за баррель - и продавать, когда стоимость нефти опускается ниже цены отсечения.

Нефтегазовые доходы предлагается использовать для замещения госзаимствований и погашения госдолга, а также на "приоритетные мероприятия по решению правительства РФ".

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственный законопроект, который отменяет некоторые пункты бюджетного правила на 2022 год.

Теги: Кудрин, бюджетное правило



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