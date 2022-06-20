Шри-Ланка ведет переговоры с Россией о покупке нефти в кредит

Шри-Ланка получила ответы от нефтяных компаний России по вопросу закупки топлива в кредит.

Размер кредита на покупку топлива составляет $90 млн. Как пишет Economy Next, к июню расходы Шри-Ланки на нефть выросли до $550 млн, всего же страна должна нефтяным компаниям $730 млн. На этом фоне они отказываются от новых поставок без авансов. При этом Центральный банк страны не может дать валюту на оплату поставок, поскольку в стране экономический кризис.

Коломбо уже купил партию нефти. В конце мая в столицу Шри-Ланки прибыл российский танкер Nissos Delos с 90 тыс. т сырой нефти на борту.

Как говорят эксперты, Шри-Ланка столкнулась с самым сильным за более чем 70 лет экономическим кризисом. Внешний долг вырос до $25 млрд.

Напомним, "Газпром нефть" создала первый в России прототип промышленной технологии поиска палеозойской нефти. До последнего времени эффективных решений для разведки таких залежей не существовало. Геологические запасы палеозоя в Западной Сибири превышают 26 млрд тонн нефти.