20 Июня 2022
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Экономика
Северный морской путь (2022) | Фото: Совет Федерации РФ

СМИ: грузопоток на Севморпути может не достигнуть 80 млн тонн к 2024 году

Грузопоток на Северном морском пути (СМП) к 2024 году может составить только 57 млн т.

Об этом говорится в презентации заместителя гендиректора – главы дирекции СМП "Росатома" Вячеслава Рукши. Отклонение от целевых значений начинается уже с 2023 года. По рисковому сценарию в 2030 году перевозки достигнут 131 млн т, в 2035 г. – 162 млн т.

План перевозить к 2024 г. по СМП 80 млн т в год зафиксирован в ряде стратегических документов кабмина России, в том числе в федеральном проекте "Развитие Севморпути", а также в майском указе президента Владимира Путина от 2019 года.

Показатель в 80 млн т в 2024 г. – это целевой сценарий в презентации "Росатома". По этому варианту в 2030 г. он достигнет 150 млн т, в 2035 г. – 220 млн т., сообщают "Ведомости".

Для роста перевозок по Севморпути потребуются атомные ледоколы, суда-газовозы и нефтяные танкеры повышенного ледового класса. По словам экспертов, наиболее вероятна сдвижка планов по СПГ, углю, транзиту грузов.

Напомним, глава государства Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 августа текущего года разработать и утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года.

Теги: Севморпуть, грузы



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