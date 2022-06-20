СМИ: грузопоток на Севморпути может не достигнуть 80 млн тонн к 2024 году

Грузопоток на Северном морском пути (СМП) к 2024 году может составить только 57 млн т.

Об этом говорится в презентации заместителя гендиректора – главы дирекции СМП "Росатома" Вячеслава Рукши. Отклонение от целевых значений начинается уже с 2023 года. По рисковому сценарию в 2030 году перевозки достигнут 131 млн т, в 2035 г. – 162 млн т.

План перевозить к 2024 г. по СМП 80 млн т в год зафиксирован в ряде стратегических документов кабмина России, в том числе в федеральном проекте "Развитие Севморпути", а также в майском указе президента Владимира Путина от 2019 года.

Показатель в 80 млн т в 2024 г. – это целевой сценарий в презентации "Росатома". По этому варианту в 2030 г. он достигнет 150 млн т, в 2035 г. – 220 млн т., сообщают "Ведомости".

Для роста перевозок по Севморпути потребуются атомные ледоколы, суда-газовозы и нефтяные танкеры повышенного ледового класса. По словам экспертов, наиболее вероятна сдвижка планов по СПГ, углю, транзиту грузов.

Напомним, глава государства Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 августа текущего года разработать и утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года.