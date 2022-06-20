Борьбу с никотиновой зависимостью могут включить в ОМС

В России могут ввести оказание медицинской помощи по лечению никотиновой зависимости в программу ОМС.

С такой инициативой выступил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Давид Заридзе. По его словам, требуются новые шаги, одновременно с антитабачной пропагандой, запретом на курение в общественных местах и другими популярными и эффективными методами борьбы с курением.

На этом фоне предложено "создать сеть доступных центров для лечения табачной, никотиновой зависимости" и «лечить никотиновую зависимость бесплатно, т. е. в рамках ОМС»: "Никотиновая зависимость – это болезнь, и она фигурирует в Международной классификации болезней ВОЗ".

Как напомнил нарколог, заслуженный врач Росси Олег Кутушев, в настоящее время помощь при лечении от никотиновой зависимости может оказываться бесплатно, но за счет региональных средств – по программам субъектов, пишут "Ведомости".

Ранее Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере выступил с инициативой штрафовать родителей, чьи дети курят.