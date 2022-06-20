20 Июня 2022
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Экономика В России
Банковские карты (2022) | Фото: Накануне.RU

В Минэке назвали условия для докапитализации банков

Министерства экономического развития России совместно с Центробанком РФ рассмотрит необходимость поддержки банковской отрасли на основе специальных критериев.

Как заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, решение о необходимости докапитализации сектора и объеме помощи кабмин России примет в последнем квартале 2022 года на основе финансовых результатов за девять месяцев.

Принятие решения будет зависеть от трех факторов. Прежде всего, от финансового состояния кредитных организаций, в частности размера их убытков и рисков дефолта.

Во-вторых, от готовности ЦБ РФ к смягчению регуляторной нагрузки на банки в долгосрочной перспективе, в том числе по нормативам достаточности капитала.

В-третьих, от способности этих учреждений заместить иностранное фондирование, в том числе размещенные ранее крупными и средними госкорпорациями и госкомпаниями еврооблигации.

Ранее глава государственного банка ВТБ Андрей Костин предложил ограничить деятельность иностранных кредитных организаций в России в качестве ответной санкционной меры.

Теги: банки, Минэк, ЦБ РФ



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