В Минэке назвали условия для докапитализации банков

Министерства экономического развития России совместно с Центробанком РФ рассмотрит необходимость поддержки банковской отрасли на основе специальных критериев.

Как заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, решение о необходимости докапитализации сектора и объеме помощи кабмин России примет в последнем квартале 2022 года на основе финансовых результатов за девять месяцев.

Принятие решения будет зависеть от трех факторов. Прежде всего, от финансового состояния кредитных организаций, в частности размера их убытков и рисков дефолта.

Во-вторых, от готовности ЦБ РФ к смягчению регуляторной нагрузки на банки в долгосрочной перспективе, в том числе по нормативам достаточности капитала.

В-третьих, от способности этих учреждений заместить иностранное фондирование, в том числе размещенные ранее крупными и средними госкорпорациями и госкомпаниями еврооблигации.

Ранее глава государственного банка ВТБ Андрей Костин предложил ограничить деятельность иностранных кредитных организаций в России в качестве ответной санкционной меры.