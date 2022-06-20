Telegram запустил платную подписку

Состоялся официальный запуск платной подписки Telegram Premium.

Она включает в себя удвоенные лимиты, загрузку файлов до 4 Гб, более высокую скорость загрузки, конвертацию голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, уникальные реакции, премиальные стикеры, расширенное управление диалогами.

Подписка будет стоить 449 руб. в месяц.

"Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным фанатам получить больше, сохранив наши существующие функции бесплатными, — это сделать эти повышенные лимиты платной опцией", — прокомментировал решение о платной подписке владелец мессенджера Павел Дуров.

Напомним, мессенджер Telegram впервые обошел Whatsapp по размеру аудитории в России, став самым популярным приложением для общения в стране.