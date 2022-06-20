В России готовят план спасения российских разработчиков игр

Российские власти вместе с экспертным сообществом готовят концепцию поддержки игровой индустрии.

Одна из мер предполагает заморозку комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений, чтобы позволит стимулировать студии вкладывать оборотные средства в разработку новых продуктов.

Ряд площадок уже устанавливают льготные комиссии: у VK Play, например, она составляет 5%. В NashStore считают инициативу полезной, но рассчитывают на поддержку государства.

Ранее Администрация президента уже провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку.

Проблемы у игровой индустрии возникли из-за спецоперации на Украине. Гейм-дизайнеры начали терять зарубежных партнеров, у разработчиков появились трудности с доступом к AppStore, GooglePlay и компьютерных игр (Steam).

С российского рынка игр начали уходить крупные игроки: Plarium и Game Insight решили закрыть действовавшие в студии, где работали около 1 тыс. человек. Подразделение SberGames закрыл Сбербанк, пишет "Коммерсант".