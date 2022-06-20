Креативное развитие Севера. Губернатор Югры представила регион на ПМЭФ

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в одном из самых масштабных и значимых деловых событий в мире - Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Форум проходит ежегодно, с 1997 года и за 25 лет по праву завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики.

Одной из важнейших тем, обсуждаемых на полях ПМЭФ, стала тема развития креативных индустрий. Под креативными индустриями понимается способ замещения того, что уже принято считать доходом страны, на новые возможности – в России – это сектор несырьевой экономики, причем не только организации сферы культуры, но и IT-сферы.

В вопросе развития креативных индустрий Ханты-Мансийский автономный округ – Югра опередил другие российские субъекты – Югра стала первым регионом, где принят закон о креативных индустриях, в рамках которого были предусмотрены различные меры поддержки. Предпринимателям помогают продвигать свою продукцию на внешних рынках, оказывают им грантовую поддержку, кроме того, для них проводят различные образовательные мероприятия.

Как отметила Наталья Комарова во время сессии "Креативная экономика: новый вектор развития Севера", сейчас каждый регион стремится занять нишу в креативной экономике страны. По словам губернатора, Югра сделала ставку на свою уникальность.

"Если говорить о нас северянах, то у нас эта задача решается и за счет богатого этнокультурного наследия коренных народов, а также других, базовых уникальных для территории факторов", – сказала она.

"Креативные индустрии Югры" представлены разными проектами и лидерами. Один из них - мастер фольклора, кандидат исторических наук, этнограф Тимофей Молданов, который подчеркнул системность работы в регионе по сохранению культуры, традиций и языка коренных народов Севера и комплексность решений по формированию этнокластера КИ.

"Мы, ханты и манси, сохранили свою традиционную культуру. У нас выходит множество книг, в том числе детских изданий, поэтических сборников, их переводят на иностранные языки. Благодаря участию правительства и губернатора в сохранении традиций коренных малочисленных народов Севера все наши фонды оцифрованы и будут доступны нашим потомкам. У нас есть такая возможность, как сейчас, – выступать на различных площадках России и зарубежья", - отметил Тимофей Молданов.

Для того, чтобы лучше понять рынок креативных индустрий власти провели комплексное исследование с использованием технологий отслеживания "цифровых следов". Оно показало, что в этой сфере в Югре работает 14% предприятий малого и среднего бизнеса – или около 7 тыс. организаций. Наиболее популярные среди предприятий виды деятельности – создание и продвижение товарных знаков, маркетинг, информационные, коммуникационные и цифровые технологии.

"Используя данные исследования, предложения субъектов креативного сообщества мы разработали проект концепции развития креативных индустрий. Мы стремимся управлять созданием условий для развития этих экономик. Креативным индустриям на Севере быть. Для этого есть все возможности", - подчеркнула Наталья Комарова.

Что касается сырьевой экономики, то актуальные, особенно, в свете санкционного давления на Россию вопросы, обсуждались на сессии "Нефтегаз: цифровое окно возможностей в шторм". Участников интересовало преодоление зависимости нефтегазовой отрасли от западных технологий.

Наталья Комарова поделилась опытом региона в области импортозамещения технологий в нефтегазовой отрасли, приведя в пример федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов". Вместе с компаниями "Газпромнефть" и "Сколтех" округ создает Инжиниринговый центр полного цикла исследования керна. Центр будет обладать уникальными базами данных о недрах, которые позволяют создавать цифровые двойники керна, скважин и трубопроводных систем. Накопленные данные, разработанные математические модели помогут реализовывать качественно новое программное обеспечение проектирования и управления производством для нефтегазовой промышленности. Кроме того, в регионе планируется создать Центр компетенций программного обеспечения, который займется научными исследованиями, разработкой и внедрением программного обеспечения, обучением сотрудников работе в новых программных средах.

Губернатор отметила, что при создании отечественных программ будут учтены наработки нефтегазовых компаний, это не будет копией используемого сейчас иностранного программного обеспечения. Регион со своей стороны сделает все необходимое, предоставит все ресурсы, в том числе базы данных.

Знаковым и ярким событием ПМЭФ стало открытие фотовыставки "Сердце Югры" фотографа Олега Зотова в Российском этнографическом музее. Выставка приурочена к году председательства России в Арктическом Совете в 2021 – 2023 годах.

"Югра влюбляет в себя. Когда приезжаешь в Югру, видишь эти бесконечные просторы, этих красивых, открытых, добрых людей, невозможно не влюбиться. В эти края постоянно хочется вернуться. А если уже влюбился, остается только нажать на кнопку, и естественно получаются удивительные фотокартины", - отметил автор фоторабот Олег Зотов.

Проект "Сердце Югры" по-новому открывает неповторимый образ северных территорий, знакомит зрителей с историей и культурой народов, населяющих эти регионы.

Он состоит из 40 работ – портретов, визуально интерпретированных образов и символов, которые позволят познакомиться с самобытной Югрой и увидеть с помощью фотографа Приполярный Урал и гору Нер-Ойка, могучие российские реки Иртыш и Обь, тайгу, водопады и озера, штольни с горным хрусталем, болота и солнечные батареи, мох и нефтяные вышки, дикоросы и олени, бивни мамонтов и самодельные лодки-обласы, украшения и костюмы и, конечно, лица народов ханты и манси.

Посетитель выставки руководитель соцплатформы фонда Росконгрес – фонда Инносоциум Елена Маринина сообщила, что лишь недавно открыла для себя север.

"Я его полюбила и поверила, что ключ к экологически сбалансированному будущему лежит там, на севере. И культура малых коренных народов, их мышление – то, что позволит установить баланс "Природа – человек". И Югра – необычайно гостеприимный край", - отметила она.

Значимым итогом проведения ПМЭФ стали различные договоренности между представителями бизнеса, властями субъектов России. Всего в рамках форума было заключено соглашений на сумму 4 трлн 266 млрд руб.

Из них 40,6 млрд руб. пойдут на развитие Югры. Именно такую сумму составили соглашения, заключенные властями автономного округа.

Наталья Комарова провела встречу с гендиректором корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александром Исаевичем. В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и Корпорацией МСП, стороны договорились о совместной работе в сфере креативных индустрий, а также о проработке конкретных решений, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в автономном округе.

"Мы открыты для сотрудничества, знаем, что в Югре объем закупок в сфере малого бизнеса по сравнению с прошлым годом вырос на 30%. Положительная динамика в регионе подтверждает, что Югра входит в число передовых регионов в этой сфере", — отметил глава Корпорации МСП.

На встрече с гендиректором "ГЛОНАСС" Игорем Милашевским была достигнута договоренность о сотрудничестве в сферах туризма и общественного транспорта. Совместная работа позволит улучшить качество жизни югорчан – разработать новые маршруты, сократить время ожидания автобуса, что особенно актуально в холодную погоду. Туристам наработки компании могут помочь спасти жизнь – обеспечить сопровождение, связь человека на маршруте, оперативно вмешаться при возникновении угрозы.

"Мы можем обеспечить мониторинг как в сфере туризма, так и в вопросах безопасности. Например, в Москве таким образом мы осуществляем контроль за использованием электросамокатов. Также мы можем внести предложения технологиям для пассажирского транспорта и по обработке данных, у нас большой опыт в этих направлениях", — подчеркнул Игорь Милашевский.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве между правительством Югры, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и автономной некоммерческой организацией "Национальный Центр развития государственного-частного партнерства" подписали губернатор автономного округа Наталья Комарова, заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский и генеральный директор Национального центра ГЧП Павел Селезнев.

Стороны договорились об организации и развития взаимодействия, направленного на внедрение практики применения системы IRIIS для оценки запускаемых и реализуемых в регионе инфраструктурных проектов ГЧП. Применение этой системы направлено на эффективное расходование бюджетных денег. ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП со своей стороны поддержат Правительство Югры в отборе проектных перспективных инициатив, окажут консультационно-экспертную помощь при проведении оценки и взаимодействии с потенциальными инвесторами, а также будут содействовать привлечению финансирования. Соглашение заключено на пятилетний период.

Также, Югра начинает сотрудничество в области развития кино с киностудией "Ленфильм". Как отметил гендиректор киностудии Федор Щербаков, над соглашением стороны работали довольно долго.

"Сегодня губернатор поставила достаточно важные задачи по продвижению региона. И кино, является одним из самых знаковых историй по продвижению. В ближайшее время киностудия представит свой план по работе с регионом в области кино. Это, прежде всего, вопрос включения культурной повестки региона в наше производство, наши эфиры. У нас есть неплохой опыт работы с многими регионами и думаю, что крупный проект мы презентуем вместе с регионом до сентября", - заявил он.