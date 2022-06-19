20 Июня 2022
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деревня универсиады, дворец водных видов спорта (2021) | Фото: Пресс-центр Группы Синара

В Екатеринбурге Деревню Универсиады передадут УрФУ

В Екатеринбурге разработают дорожную карту по передаче объектов Деревни Универсиады в качестве наследия Уральскому федеральному университету (УрФУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Данила Значкова.

"Есть определенная процедура. Поскольку Уральский федеральный университет - это федеральная структура, значит, на сегодня совместно с ними и министерством образования прорабатывается дорожная карта, которая будет предусматривать свои сроки. Мы тоже участвуем, как ответственные подрядчики не бросаем объект на этапе передачи госзаказчику. У нас в багаже несколько крупных проектов, в том числе передачи в федеральную собственность, были", - сказал Значков.

Деревня Универсиады строится в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Она разместится на площади более 230 тыс. квадратных метров, там будут расположены Дворец водных видов спорта, общежития, медицинский центр и другие объекты, которые должны были задействовать на Универсиаде 2023 года.

Как сообщало Накануне.RU, в мае стало окончательно известно, что Всемирных студенческих игр в 2023 году в Екатеринбурге не будет. Однако позже в мэрии уральской столицы сообщили, что "в том или ином виде" игры состоятся. Вместо них пройдут Международные летние университетские игры. Турнир состоится в августе 2023 года, в самый разгар празднования 300-летия Екатеринбурга.

В играх примут участие 5 тысяч спортсменов и 700 представителей команд, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах. Ранее сообщалось, что вместо Универсиады-2023 в Екатеринбурге могут пройти открытые игры России и Китая.

Отметим, что комплекс объектов для Универсиады-2023, который возводится в Новокольцовском районе Екатеринбурга, теперь называется Деревня фестиваля молодежи и студентов. Однако по всем официальным документам он носит прежнее название – Деревня Универсиады. 

 

 

Теги: Деревня Универсиады, УрФУ, дорожная карта



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