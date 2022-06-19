УрФУ увековечит память экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер на 77 году жизни в Баку, передает корреспондент Накануне.RU.

Политик умер на 77-м году жизни в Баку.

Бурбулис является уроженцем Свердловской области. Он был одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства. В 1991—1992 годах занимал должности Государственного секретаря и первого заместителя председателя Правительства России.

Участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР. Известен как автор формулировки "СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование".

В 1974 году Геннадий Бурбулис окончил философский факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького (в 2011 году вошел в состав УрФУ) по специальности "диалектический материализм". С 1975 по 1978 годы учился в аспирантуре Уральского политехнического института (УПИ) им. С. М. Кирова. Во время учебы в Уральском госуниверситете был одним из руководителей комитета комсомола.

По данным ТАСС, УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина рассмотрит возможность создания аудитории имени Бурбулиса или проведения памятных чтений. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Кокшаров.

"Коллектив университета приносит искренние соболезнования близким Геннадия Эдуардовича. Геннадий Эдуардович всегда был другом университета, принимал участие в праздничных и научных мероприятиях. Вуз рассмотрит возможности увековечения памяти известного выпускника, такие как проведение памятных чтений или создание именной аудитории", - приводит издание его слова.