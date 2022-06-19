УрФУ увековечит память экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса

20 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область Уральский ФО
Геннадий Бурбулис (2017) | Фото: Накануне.RU

УрФУ увековечит память экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер на 77 году жизни в Баку, передает корреспондент Накануне.RU.

Политик умер на 77-м году жизни в Баку.

Бурбулис является уроженцем Свердловской области. Он был одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства. В 1991—1992 годах занимал должности Государственного секретаря и первого заместителя председателя Правительства России.

Участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР. Известен как автор формулировки "СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование".

В 1974 году Геннадий Бурбулис окончил философский факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького (в 2011 году вошел в состав УрФУ) по специальности "диалектический материализм". С 1975 по 1978 годы учился в аспирантуре Уральского политехнического института (УПИ) им. С. М. Кирова. Во время учебы в Уральском госуниверситете был одним из руководителей комитета комсомола.

По данным ТАСС, УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина рассмотрит возможность создания аудитории имени Бурбулиса или проведения памятных чтений. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Кокшаров.

"Коллектив университета приносит искренние соболезнования близким Геннадия Эдуардовича. Геннадий Эдуардович всегда был другом университета, принимал участие в праздничных и научных мероприятиях. Вуз рассмотрит возможности увековечения памяти известного выпускника, такие как проведение памятных чтений или создание именной аудитории", - приводит издание его слова.

Теги: УрФУ, Геннадий Бурбулис, экс-госсекретарб РСФСР, память



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети