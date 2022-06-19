"Новые люди" выдвинули своего кандидата в губернаторы Свердловской области

Партия "Новые люди" выдвинула своего кандидата в губернаторы Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

За губернаторское кресло 11 сентября поборется депутат Госдумы, председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он представил необходимые для выдвижения документы.

Демин родился в Ростове-на-Дону, больше 20 лет работает в сфере образования. С 2015 года возглавляет благотворительный фонд поддержки образовательных программ "Капитаны". Входил в состав рабочей группы Агентства стратегических инициатив (АСИ) по проблемам законодательных и нормативных барьеров, мешающих развитию негосударственного образовательного сектора в России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 20 мая 2022 года на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым поддержал его выдвижение в качестве губернатора. В выборах он участвует от "Единой России". ЛДПР выдвинула координатора регионального отделения партии Александра Каптюга, "Справедливая Россия - За правду" - депутата Госдумы и руководителя реготделения Андрея Кузнецова, КПРФ - главу регионального отделения партии Александра Ивачева.