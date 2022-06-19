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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР
(2005) |

Киев начал строить базу НАТО в Северодонецке

Киевские власти уже начали строить военную базу НАТО в аэропорту Северодонецка. Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на перешедшего на сторону ЛНР экс-замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимира Кононова, строительство началось в прошлом году.

По его словам, первый раз данные о строительстве базы НАТО в местном аэропорту поступили к нему во второй половине прошлого года.

"Проезд к аэропорту полностью был закрыт, все подступы были закрыты. Там стояли вооруженные силы Украины, которые никого не пропускали. Никто не видел, что там происходит, что там делают. Но, по информации, строилась натовская база", — сообщил он.

Отметим, что в 2020 г. Андрей Загороднюк, занимавший в тот период пост министра обороны Украины сообщал о планах Киева создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Также президент не раз заявлял о том, что расширение НАТО - прямая угроза для России.

Теги: база НАТО, строительство, Северодонецк



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