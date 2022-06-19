За рубежом возник дефицит некоторых продуктов

Ряд стран столкнулся с дефицитом некоторых популярных продуктов из-за неблагоприятной обстановке в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, за последние несколько месяцев многие продукты питания стали дико дорогими или их было необычно трудно найти. К ним относятся салат-латук в Австралии, лук и салями в Японии, попкорн в США и бутылочное пиво в Германии, что заставляет предприятия искать альтернативы, чтобы накормить своих клиентов.

Проблема заключается не столько в недостатке самого продукта, сколько в большей степени в растянутой глобальной цепочке поставок, говорится в сообщении.

Глобальная нехватка картофеля попала в заголовки газет после того, как McDonald's пришлось приостановить продажу картошки фри в нескольких странах из-за проблем с поставками, а в сингапурских ресторанах KFC его заменили вафельным крошкой.



По мнению журналиста, дефицит продуктов вызван погодными условиями, пандемией коронавируса, а также геополитической обстановкой, сложившейся на фоне спецоперации России.