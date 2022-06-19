Украинские боевики бегут из Северодонецка, переодеваясь в одежду гражданских

Украинские военные жгли свою форму и переодевались в гражданскую одежду, чтобы бежать из Северодонецка. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев.

"Оставили свою форму, переоделись в мою одежду, которая была дома, и ушли. Поломали три двери. Неделю назад узнал, зашел в квартиру. Взяли отца документы, копии", - сообщил один из жителей города.

Северодонецк и аэропорт в окрестностях города контролируют союзные войска РФ и ЛНР. Под контролем украинских военных остается обширная территория химкомбината "Азот", откуда они ведут обстрелы города. Таким образом, в настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.

Ранее сообщалось, что союзные силы Луганской народной республики и России готовы обсуждать открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей с химического предприятия "Азот" в Северодонецке при условии соблюдения режима прекращения огня со стороны Киева.

15 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киевские власти цинично сорвали эвакуацию гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке по гуманитарному коридору в город Сватово.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".