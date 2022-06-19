Заблокированные на "Азоте" боевики просят о возобновлении переговоров

Заблокированные на "Азоте" в Северодонецке боевики просят о возобновлении переговоров. Об этом в своем telegram-канале сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родин Мирошник, передает корреспондент Накануне.RU.

"Боевики зажатые на Азоте подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что союзные силы Луганской народной республики и России готовы обсуждать открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей с химического предприятия "Азот" в Северодонецке при условии соблюдения режима прекращения огня со стороны Киева.

15 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киевские власти цинично сорвали эвакуацию гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке по гуманитарному коридору в город Сватово.