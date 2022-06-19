Сотрудники нижнетагильского ОМОН Росгвардии вернулись домой после участия в спецоперации на Украине

Сегодня ранним утром сотрудники нижнетагильского ОМОН Росгвардии вернулись домой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Бойцы несли службу вдали от дома в зоне проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Находясь в командировке, росгвардейцы выполняли служебно-боевые задачи по охране правопорядка, обеспечению общественной безопасности, а также принимали участие в проведении специальных мероприятий.

Как сообщили в ведомстве, личный состав вернулся без потерь, в полном объеме выполнив все поставленные боевые задачи. На перроне железнодорожного вокзала Екатеринбурга поезд встречали заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Александр Голосов, начальник Управления Росгвардии по Свердловской области генерал-майор полиции Константин Шуршин, заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Олег Торгашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Музыкальное сопровождение торжественного мероприятия обеспечил оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии.

В Нижнем Тагиле встретить прибывших росгвардейцев также пришли их коллеги, друзья, родные и близкие. Впереди у сотрудников – отдых в кругу семьи, после чего они вновь приступят к выполнению служебных задач. Наиболее отличившиеся бойцы будут представлены к наградам.