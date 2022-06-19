19 Июня 2022
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Возвращение сотрудников нижнетагильского ОМОН Росгвардии (2022) | Фото: Росгвардия

Сотрудники нижнетагильского ОМОН Росгвардии вернулись домой после участия в спецоперации на Украине

Сегодня ранним утром сотрудники нижнетагильского ОМОН Росгвардии вернулись домой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Бойцы несли службу вдали от дома в зоне проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Находясь в командировке, росгвардейцы выполняли служебно-боевые задачи по охране правопорядка, обеспечению общественной безопасности, а также принимали участие в проведении специальных мероприятий.

Как сообщили в ведомстве, личный состав вернулся без потерь, в полном объеме выполнив все поставленные боевые задачи. На перроне железнодорожного вокзала Екатеринбурга поезд встречали заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Александр Голосов, начальник Управления Росгвардии по Свердловской области генерал-майор полиции Константин Шуршин, заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Олег Торгашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Музыкальное сопровождение торжественного мероприятия обеспечил оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии.

Возвращение сотрудников нижнетагильского ОМОН Росгвардии(2022)|Фото: Росгвардия

В Нижнем Тагиле встретить прибывших росгвардейцев также пришли их коллеги, друзья, родные и близкие. Впереди у сотрудников – отдых в кругу семьи, после чего они вновь приступят к выполнению служебных задач. Наиболее отличившиеся бойцы будут представлены к наградам.

Теги: ОМОН, Росгвардия, спецоперация



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