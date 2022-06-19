Полиция Заречного устанавливает обстоятельства стрельбы в поселке "Чистые Росы"

Полиция Заречного устанавливает обстоятельства стрельбы из огнестрельного оружия в поселке "Чистые Росы", сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Инцидент произошел 18 июня. Тревожный сигнал от местных жителей о том, что в коттеджном поселке "Чистые росы" неизвестный произвел выстрелы из ружья в воздух, в землю и сторону балкона поступил в дежурную часть ОП №29 в 15.15. На место происшествия был направлен наряд полиции. Стражи порядка установили, что между жителями поселка произошел конфликт. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"По предварительным данным, конфликт носит бытовой характер. На территорию строящегося дома забежала чужая собака, от куда ее по понятным причинам прогнали. Выгуливавшего животное мужчину это обстоятельство возмутило. Возникла ссора, после которой два гражданина с собакой ушли, но пообещали вскоре вернуться с оружием. Свое слово они сдержали. Через 10 минут приехали на автомобиле "Лексус", вооруженные "стволом" и саблей. "Казаки-разбойники" предприняли попытку запугать вышедших мужчину и женщину, открыв пальбу. Потом они уехали, а спустя 40 минут вновь вернулись на двух иномарках – том же "Лексусе" и "Лэнд Крузере Прада". Однако, когда им сообщили, что уже вызвана полиция, незваные гости спешно ретировались. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД области по "горячим следам" вычислили водителей обеих скрывшихся машин. Ими оказались ранее судимый по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 105 (убийсвто) УК РФ екатеринбуржец, 1978 года рождения, и тагильчанин, 1971 года рождения, также ранее судимый по ст. 162 УК РФ (разбой). Один уже задержан, второго – оперуполномоченные разыскивают. Ружье марки ТОЗ-34 и сабля изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам проверки. По данному факту территориальным ОВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", - отметил полковник Горелых.

Расследование инцидента со стрельбой в коттеджном поселке "Чистые Росы" полицией продолжается.