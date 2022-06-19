19 Июня 2022
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чвк вагнера, наемники, добровольцы (2020) | Фото: news.myseldon.com

Глава Чечни рассказал о больших потерях среди иностранных наемников, воюющих на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале сообщил о больших потерях, которые несут иностранные наемники, передает корреспондент Накануне.RU.

В качестве примера он привел видео, снятое наемником из США, и опубликованное в соцсети, в котором он сообщает о потерях среди своих бойцов и признает, что ему "нужно вернуться как можно скорее".

"Каждый из иностранных наемников, кто так или иначе столкнулся с натиском российских войск, начинает в конце концов переживать за свою шкуру. И если в начале марта они хвалились съемками лихачества на бронетранспортерах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность. Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле, потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины", - говорится в сообщении.

Теги: наемники, Кадыров, спецоперация, Украина



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