Глава Чечни рассказал о больших потерях среди иностранных наемников, воюющих на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале сообщил о больших потерях, которые несут иностранные наемники, передает корреспондент Накануне.RU.

В качестве примера он привел видео, снятое наемником из США, и опубликованное в соцсети, в котором он сообщает о потерях среди своих бойцов и признает, что ему "нужно вернуться как можно скорее".

"Каждый из иностранных наемников, кто так или иначе столкнулся с натиском российских войск, начинает в конце концов переживать за свою шкуру. И если в начале марта они хвалились съемками лихачества на бронетранспортерах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность. Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле, потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины", - говорится в сообщении.