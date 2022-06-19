Казахстан призвал запретить ядерное оружие из-за ситуации на Украине

Глава казахского МИД Мухтар Тлеуберди призвал к 2045 году разработать план по ликвидации ядерного оружия в мире. В telegram-канале представителя ведомства говорится, что мир сейчас находится в кризисе и риск использования ядерного вооружения высок.

По словам главы МИД, нынешний военный конфликт на территории Украины, а также взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют "как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия".

Он призвал мировое сообщество разработать поэтапный план по полной ликвидации ядерного оружия к 2045 году.

"Практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению нашей планеты от угрозы ядерного самоуничтожения", - заявил министр.

